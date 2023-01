Sophie Codegoni, il balletto con il pancione è esilarante. Alessandro Basciano: «È tutto molto imbarazzante»

di Redazione web

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno postato sui propri profili Instagram il video di un balletto esilarante. L'influencer e il dj diventeranno genitori della loro bambina Celine, nei prossimi mesi e intanto si divertono sui social a documentare scene di vita quotidiana che poi mostrano ai numerosi follower. Sotto il post del balletto sono apparsi moltissimi like e commenti.

Il balletto con il pancione

Tutti i giorni Sophie Codegoni racconta ai propri follower quanto la gravidanza la renda felice e si vede anche dalle storie che posta. In uno degli ultimi post che l'influencer ha pubblicato, è insieme al compagno Alessandro Basciano intenta ad esibirsi in un improbabile balletto: i due fingono di essere in posizione verticale, entrambi con le pance scoperte sulle quali hanno disegnato delle faccine sorridenti.

Oltre ad essere felice per la propria vita privata, Sophie Codegoni è soddisfatta anche di come stia andando la sua vita professionale: l'influencer infatti, è entrata a far parte del cast del programma condotto da Paolo Bonolis "Avanti un altro".

