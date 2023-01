Sophie Codegoni esaspera Alessandro Basciano: «Secondo me dopo questa vacanza mi lascia»

di Redazione web

Sophie Codegoni e il compagno Alessandro Basciano stanno trascorrendo una vacanza da sogno alle Maldive. La coppia documenta tutto sui propri profili Instagram dove tramite storie e post raccontano ai propri follower come trascorrono le loro giornate. Uno degli ultimi video postati da Sophie, che è incinta della sua prima bambina, è esilarante.

La storia Instagram di Sophie

In una delle sue ultime storie Instagram, Sophie Codegoni scrive: «Secondo me dopo questa vacanza mi lascia». L'influencer, che si riferisce al compagno Alessandro Basciano, ovviamente scherza ma scrive questa didascalia proprio perché il dj sembra non essere così convinto del "gioco acquatico" che i due stanno facendo.

Futura mamma

Sophie Codegoni sta trascorrendo questi giorni indimenticabili anche con la sua bambina Celine che tra pochi mesi nascerà: il pancino di Sophie continua a crescere.

