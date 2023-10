Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, il tradimento a Ibiza: Luz Macabello svela tutto

di Redazione Web

Nei giorni scorsi si è sentito tanto parlare di Luz Macabello, modella ed ex tentatrice di Temptation Island in Spagna. Il motivo? La 29enne sarebbe l'ex di Alessandro Basciano che ha mandato le prove dei tradimenti a Sophie Codegoni. E proprio nelle ultime ore, la modella di origini arabe ha pubblicato un post criptico sul suo profilo Instagram che sembra riferirsi ad Alessandro Basciano. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Sophie Codegoni a Verissimo, Giulio Raselli (ex UeD) dalla sua parte: «Povera, non ho mai avuto dubbi che…»

Sophie Codegoni, l'amico di Basciano risponde alle accuse: «Siamo arrivati al limite della pazzia»

Il post Instagram di Luz Macabello

A rivelare il nome di Luz Macabello è stato Alessandro Rosica, l'investigatore social.

Le parole di Alessandro Basciano a Verissimo

Alessandro Basciano durante la sua intervista a Verissimo ha spiegato quanto è accaduto ad Ibiza. «Questa ragazza esiste, era stata invitata dal mio booking manager - ha sottolineato Alessandro Basciano -. Io non avevo piacere fosse lì, è una ragazza con cui ho avuto a che fare in passato quando ho vissuto in Spagna».

Il dj ha aggiunto: «Non l’ho mai invitata in una villa pagando tutto. Le avevo detto che era una turista inglese perché altrimenti sarebbe stata una dinamica ambigua. In realtà non ho mai detto a Sophie che ero a Pioltello, né le avevo detto che ero a Ibiza. Le avevo detto che ero fuori e che sarei tornato venerdì».

Ultimo aggiornamento: Domenica 22 Ottobre 2023, 16:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA