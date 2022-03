Sophie Codegoni e Alessandro Basciano inseparabili: casa insieme e tatuaggio di coppia

Galeotta fu la Casa del Gf Vip. Superata la sfida del reality, la relazione di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sembra ormai pronta per evolversi in qualcosa di più serio. I due gieffini sono paiono fare sul serio, come dimostra la decisione di voler comprare casa insieme e di condividere un tatuaggio di coppia.

Alessandro e Sophie, casa insieme e tattoo di coppia

A rivelare il nuovo acquisto è stato Alfonso Signorini, confermato ieri sera da Sophie: «La casa è bellissima, stiamo benissimo. Siamo super contenti», ha detto l'influencer. Ma non è tutto perché la chiacchieratissima coppia, già soprannominata Basciagoni, ha compiuto un altro gesto dal grande valore simbolico: Sophie e Alessandro hanno infatti deciso di farsi un tatuaggio con le reciproche iniziali. AB per lei e SC per lui, come mostra una storia ripresa dal telefono di Alex Belli dove si vede anche il braccio di Delia, tatuato con le lettere di suo marito, anche in quel caso AB.

«Ci siamo tatuati il nostro amore», ha detto Basciano mostrando il tattoo in trasmissione. «Avete fatto tutto in grande», ha commentato Signorini, che ieri sera ha voluto riunire intorno a sé le tre coppie del Gf Vip Gianmaria-Federica, Alessandro-Sophie, Manuel-Lulù per dedicare loro alcune note al pianoforte: «Voglio celebrare il vostro amore con la musica di Nino Rota che ha immortalato la storia d’amore tra Romeo e Giulietta nel celebre film di Franco Zeffirelli. Per l'emozione potrei sbagliare qualche nota…». Una dedica romantica che ha chiuso in bellezza questa avventura lunga sei mesi.

