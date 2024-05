Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, continua la "guerra" tra famiglie: l'ultima frecciata dell'(ex) suocera

di Dajana Mrruku

La storia d'amore tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni è stata una delle più travagliate: tra alti e bassi i due giovani hanno vissuto un vero e proprio vortice di emozioni da quando si sono incontrati al Grande Fratello Vip. Dopo un inizio molto riservato, è arrivata la proposta di matrimonio sul red carpet di Venezia durante il Festival del cinema, e poi l'annuncio della gravidanza e, infine... l'arrivo della piccola Celine.

Dopo la nascita della figlia, i due si sono ufficialmente separati a causa di alcuni tradimenti da parte di lui con la sua ex, mentre si trovava a Ibiza. Alessandro e Sophie hanno deciso di posare le asce di guerra (social) e di riprovarci per il bene della piccola, dopo aver rilasciato interviste infuocate nel salottino di Verissimo da Silvia Toffanin.

Durante la festa del primo compleanno di Celine erano presenti tutti, o quasi...

L'ultima frecciatina della ex suocera

Poche ore prima della festa di compleanno, la sorella di Alessandro Basciano, Giorgia Nicole, aveva lanciato una frecciatina a Sophie Codegoni, accusandola di non aver invitato la famiglia paterna al party del primo anno di vita della piccola Celine.

«Peccato che non ti facciano godere Celine!», ha scritto un utente e Giovanna Assanti ha messo prontamente mi piace, sostenendo quindi la frecciatina. Ma non solo.

«La saggezza dei Codegoni? Che ne sai tu della vita reale e di come stanno veramente le cose?», commenta l'ex suocera sotto un commento che elogiava Sophie Codegoni per aver invitato tutti. Sembra quindi non essersi calmata la faida tra le due famiglie.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Maggio 2024, 18:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA