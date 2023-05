Sophia, chi è la modella con il monociglio che ha sfilato sul red carpet con Leonardo DiCaprio: «Mi dicono "sei brutta"»

di Redazione web

Sul red carpet di Cannes, tra vip del calibro di Naomi Campbell e Adriana Lima, c'è un volto meno noto ma altrettanto difficile da far passare inosservato. Quello della modella Sophia Hadjipanteli: segni particolari, monociglio. La 25enne, che è anche una influencer su Instagram, ha calcato il tappeto rosso per la prima di Killers Of The Flower Moon, il film di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro.

Sophia, la modella con il monociglio a Cannes

La stellina dei social media - che ha accumulato oltre 508.000 follower grazie alla sua campagna body positive #unibrowmovement - ha scelto un abito blu scuro con un corpetto pieno di perline per il suo look sul red carpet. La modella ha accentuato con orgoglio il suo monociglio, optando per un make-up smokey eye marrone e una linea da "occhi di gatto". Il volto era scoperto, con i capelli tirati all'indietro e raccolti in una coda bassa.

Chi è Sophia Hadjipanteli

Laureata in marketing dell'Università del Maryland, è cresciuta a Cipro prima di emigrare negli Stati Uniti con la sua famiglia. Nel 2018, Sophia ha rivelato a Good Morning Britain che si diverte ad assistere alle reazioni stupite che hanno le persone alla vista del suo audace monociglio, che ha soprannominato "Veronica". Ha spiegato che i suoi antenati e il suo patrimonio culturale l'hanno ispirata a far crescere le sopracciglia per ottenere il monociglio per cui ora è famosa, ed è contenta di aver trovato un modo per distinguersi: «Fin da quando ero piccola sono sempre stata piuttosto diversa, solo per il mio stile o per il modo in cui mi comportavo. Ero molto eccentrica e volevo spingermi oltre il confine in tutte le cose».

Gli hater

Nonostante la sua grande fiducia in se stessa, Sophia non è immune agli attacchi degli hater su Instagram, che nel tempo le hanno detto di tutto: che è disgustosa, brutta, e persino che dovrebbe strapparsi le sopracciglia dalla faccia.

