Sonia Bruganelli e Samanta Togni: la particolare coincidenza della foto postata su Instagram

Martedì 6 Agosto 2019, 13:42

Chi è un assiduo frequentatore di Instagram, non ha potuto non notare che in questi giorni sia Sonia Bruganelli che Samanta Togni hanno scelto lo stesso posto per le loro vacanze. La moglie di Paolo Bonolis ha pubblicato alcune foto in cui si mostra in compagnia della figlia sul lago di Braies, in Trentino Alto Adige. Lo stesso spettacolare luogo, molto popolare su Instagram, è stato visitato dall’insegnante di danza di Ballando con le Stelle. Questo gioiello della natura attira ogni anno numerosi turisti e anche Sonia e Samantha hanno ceduto al suo irresistibile fascino. Foto: Kikapress