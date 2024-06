Sonia Bruganelli, l'intervista (in replica) su Verissimo scatena gli hater: «Quelle parole risalgono a sei mesi fa»

di Cristina Siciliano

Per questo weekend, Verissimo sta riproponendo le interviste più significatice ed emozionanti della stagione appena conclusa. Segno di un programma che funziona e che convince soprattutto il pubblico, rimasto fedele a Silvia Toffanin sin dal 2006. Tra i vari ospiti in studio anche Sonia Bruganelli che ha concesso una lunga intervista a cuore aperto (andata in onda per la seconda volta ieri 8 giugno) dove si è confidata con la conduttrice sulla sua vita privata e sentimentale, partendo dalla separazione da Paolo Bonolis. «Difficile trovare un uomo così - aveva sottolineato Sonia Bruganelli a Verissimo -. Un uomo moderno che mi ha insegnato la libertà. Insieme siamo più liberi che separati. Io e Paolo siamo amici, confidenti, vicini». La conduttrice ha scritto così un messaggio nelle sue Instagram stories per gli utenti che l'hanno criticata (soprattutto dopo che è stata pizzicata più volte con il ballerino Angelo Madonia).

Le parole di Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli ha condiviso così nelle sue Instagram stories il video della sua intervista (e di quando parla del suo rapporto con Paolo Bonolis) a Verissimo e ha voluto fare chiarezza sull'argomento. «Queste puntate di Verissimo sono repliche - ha scritto Sonia Bruganelli -. Siete liberi di commentare come credete ma, a onor del vero, queste parole risalgono a sei mesi fa.

Le curiosità

L'opinionista ha poi aperto un box di domande nelle sue Instagram stories per rispondere alle curiosità dei suoi follower. Alla domanda su com'è stata la sua esperienza all'Isola dei Famosi, Sonia Bruganelli ha risposto senza filtri. «Sicuramente diversa rispetto a quella al Grande Fratello». Un utente ha poi chiesto: «Rifaresti l'opinionista all'Isola se ti chiama di nuovo il Grande Fratello?». E lei: «No. Credo di aver esaurito il mio tempo per commentare i reality».

Naturalmente non sono mancate le domande sul suo rapporto con Angelo Madonia, alle quali però Sonia Bruganelli ha risposto sempre vagamente. «Parlaci di Angelo, cosa ti ha colpito di lui?». E lei ha risposto con un velo di ironia: «È un bravo ballerino».

Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Giugno 2024, 16:45

