Sonia Bruganelli chiude la porta ai reality show: «Credo di avere esaurito il tempo per commentarli». La rivelazione su Angelo Madonia

Sonia Bruganelli ha da poco concluso la sua avventura come opinionista all'Isola dei Famosi. Al pubblico del reality show è piaciuta molto per la sua schiettezza e il suo modo diretto di porsi con i concorrenti. Nelle scorse ore, ha deciso di chiacchierare un po' con i suoi follower su Instagram e, proprio per questo, ha messo a loro disposizione il box delle domande. Sonia ha risposto in merito ai suoi progetti futuri ma anche a chi le ha chiesto di Angelo Madonia.

Le risposte di Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli non è solita seguire questo format nelle sue storie Instagram ma, nelle scorse ore, ha deciso di rispondere ai suoi follower che le hanno chiesto di tutto. Qualcuno, ad esempio, le ha scritto se ha o meno intenzione di tornare all'Isola dei Famosi o al Grande Fratello se glielo richiedessero e lei, senza troppi giri di parole, ha scritto: «No. Credo di avere esaurito il mio tempo per commentare i reality». Un follower, poi, le ha anche chiesto chi sia il suo fidanzato e lei ha pubblicato una foto del suo cagnolino Beppe. Bruganelli ha anche risposto a chi le ha chiesto cosa l'abbia colpita di Angelo Madonia: «È un bravo ballerino», ha scritto.

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia si starebbero frequentando da qualche mese e, nonostante nessuno dei due si sia sbilanciato in merito alla relazione, insieme sono stati paparazzati in atteggiamenti teneri per le vie di Roma.

Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Giugno 2024, 21:07

