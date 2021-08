Sonia Bruganelli posta la foto della figlia e zittisce gli haters: «L'aereo privato rende a Silvia la vita più facile». Non è la prima volta che la moglie di Bonolis e nuova opinionista del Grande Fratello Vip si trova a dover rispondere alle critiche sull'utilizzo di un jet privato per gli spostamenti con la famiglia.

Leggi anche > Giorgia Malerba conquista TikTok con la sua "normalità": «E' nato tutto per gioco ma il mio sogno è cantare»

A sorpresa però Sonia Bruganelli invece di rispondere a muso duro, come in passato, ai numerosi haters che puntualmente la accusano di ostentare la sua ricchezza, ha scelto di postare una foto che mette a tacere per sempre i "bulli social".

La nuova opinionista del prossimo Gran de Fratello Vip in partenza a settembre, ha spesso raccontato che l'utilizzo dell'aereo privato per gli spostamenti con la famiglia non è un semplice vezzo, ricevendo una valanga di critiche; ma questa volta ha scelto di rispondere pubblicando uno scatto della figlia Silvia che a causa di una malattia ha difficoltà motorie: «Quando vi incarognite con l’aereo privato, sappiate che è anche un modo per rendere la vita più facile a Silvia. Chi di voi se potesse non lo farebbe?».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Agosto 2021, 18:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA