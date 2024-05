Sonia Bruganelli e Angelo Madonia, la profezia del biglietto della fortuna conferma la loto storia? «Incontrerete una persona incantevole»

di Redazione web

Sonia Bruganelli, negli ultimi giorni, è stata spesso al centro del gossip per la sua presunta nuova relazione con il ballerino di Ballando con le Stelle, Angelo Madonia. I due sono stati paparazzati dal settimanale Chi in Spagna e quando lui è stato intercettato dalla rivista ha detto: «Conosco Sonia da poco ma è una cara amica, una persona simpaticissima e intelligente». Tuttavia, nelle scorse ore, l'investigatore social Alessandro Rosica ha svelato che i due si starebbero frequentando in gran segreto da diversi mesi. L'ultima storia postata da Sonia sul proprio profilo Instagram potrebbe confermare queste voci?

Sonia Bruganelli e i biscotti della fortuna

Sonia Bruganelli ha pubblicato nuove storie sul suo account Instagram. L'opinionista dell'Isola dei Famosi è andata a cena con un amico, con cui poi si è scattata un simpatico selfie che ha intitolato "Roma by night" e ha postato una foto dei messaggi trovati all'interno dei biscotti della fortuna. Uno dei bigliettini recita così: «Incontrerete una persona incantevole» e l'altro, invece, dice: «Vivrete sani e felici». Secondo i fan, le due frasi non sarebbero state postate a caso ma potrebbero essere la conferma del suo flirt con il ballerino Angelo Madonia di cui si parla tanto in questi giorni.

Sonia Bruganelli e l'amore

Sonia Bruganelli è sempre stata molto riservata in merito alla sua vita privata e, dopo la separazione da Paolo Bonolis avvenuta nel 2023, non si è più sbilanciata riguardo alle sue storie amorose. Forse, Angelo Madonia è l'uomo che le sta facendo battere il cuore di nuovo.

