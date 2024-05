Sonia Bruganelli e Angelo Madonia stanno insieme? Lei rompe il silenzio: «A Palma eravamo in 3. Io imprenditrice come Bastianich»

di Cristina Siciliano

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia, è amore? L'opinionista dell'Isola dei Famosi è stata avvistata con il ballerino prima in Spagna e poi a Roma. A fotografarli il settimanale Chi. Il primo avvistamento a Palma di Maiorca insieme ad alcuni amici su una spiaggia. Il secondo, nella Capitale, domenica 5 maggio, da soli. Tuttavia, Bruganelli non ci sta e fa chiarezza dicendo la sua sulla presunta storia d'amore.

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia insieme in Spagna

Sonia Bruganelli smentisce le voci

«Cosa ci facevo a Palma di Maiorca con un ballerino? Uno solo? In realtà erano due, non c’era solo Angelo Madonia, c’era anche Boero – ha spiegato Sonia Bruganelli a Casa Chi –. Che volete sapere, perché stavo lì con lui? Se il cuore è ballerino? Io come Bastianich vado a fare l’imprenditrice anche all’estero», ha tagliato corto l'opinionista.

Un viaggio di lavoro

«Nelle vesti di imprenditrice mi sono mossa nel mondo spagnolo. No, non apro una scuola di ballo. Se avete seguito l’Isola io ho dato dei giudizi sul ballo, quindi evidentemente qualcosa ci sarà, parlo di progetti futuri», ha concluso Bruganelli.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Maggio 2024, 20:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA