Soleil Stasi ritrova l’amore e vola al caldo... con l’ex di Belen Rodriguez

Sembra che Soleil Stasi abbia ritrovato l’amore… con un ex di Belen Rodriguez. Dopo essersi fidanzata e lasciata col fratello della Rodriguez, Jeremias le voci volevano Soleil Stasi a fianco di Andrea Iannone, ma secondo le ultime indiscrezioni sarebbe invece partita per un romantica vacanza in compagnia di un altro ex della showgirl argentina, Gianmaria Antinolfi.

Leggi anche > Kim Kardashian e il mistero del lato b: sparito sui social da più di un anno

Soleil Stasi in vacanza con l'ex di Belen Rodriguez

Soleil Stasi infatti sarebbe partita per una romantica vacanza sotto al sole con Gianmaria Antinolfi, primo fidanzato di Belen Rodriguez dopo il tormentato addio a Stefano De Martino. Ultimamente in realtà le indiscrezioni la volevano a fianco di un altro storico ex di Belen, Andrea Iannone, che però sarebbe molto preso da una misteriosa ragazza sudamericana.

(Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi - Foto: Chi)

A svelare gli intrighi sentimentali di Soleil Stasi le “Chicche di gossip” di “Chi”: “Gli ex di Belen ritrovano l’amore – fa sapere il settimanale diretto da Alfonso Signorini - Gianmaria Antinolfi e Andrea Iannone, entrambi ex di Belen Rodriguez hanno ritrovato l’amore. Antinolfi è volato al caldo insieme a Soleil Stasi. Il pilota Iannone invece ha perso la testa per una ragazza sudamericana che definisce “Mi persona favorita”…”.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Aprile 2021, 16:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA