Soleil Sorge, a Verissimo l'esperienza al Gf Vip. Toffanin: «Ora ti sei liberata di Alex Belli»

A Verissimo Soleil Sorge, grande protagonista del GF Vip 6, racconta tutto il suo percorso e le vicende infinite con Alex Belli e Delia Duran. «Non mi sono mai innamorata di lui, ho cercato sempre di frenarlo anzi» specifica Soleil, che per mesi è stata al centro di polemiche per il triangolo dentro la Casa. «Guarda io credo solo a te, Alex me ne ha detto troppe! Ora te ne sei liberata finalmente» dice la conduttrice che subito si interrompe per evitare gaffe.

Soleil oggi è legata a Carlo, un imprenditore di cui non si sa nulla: «Non voglio coinvolgerlo in questo mondo perchè lui vuole rimanerne fuori e io lo rispetto» sottolinea Soleil che, in casa ha avuto una liaison con Belli, anche se lei specifica: «Ho amato il suo modo d'essere ma non lui come uomo». A scoprire il nome dell’uomo misterioso é stato Fanpage.it che ha scritto: «Carlo Domingo, il fidanzato siciliano di Soleil Sorge che lavora nel mondo della moda. Originario di Marsala, è un uomo riservatissimo, che si tiene ben lontano dall’invadenza social».

Soleil ha raccontato come da piccola abbia sofferto per la malattia della madre. Era un’adolescente quando la madre ha scoperto di avere un tumore: «E’ stato il momento più buio della mia vita, il terrore più grande di un figlio di poter perdere un genitore» ha spiegato l’ex gieffina. «Vedere una donna che è sempre stato il simbolo di forza e benessere, vederla soffrire è stato un momento bruttissimo». All’epoca era alle scuole medie e quindi ancora forse troppo piccola per capire, ma nonostante questo le è stata molto vicino e la stessa donna le ha dato il coraggio di andare fino in fondo.

