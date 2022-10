Soleil Sorge, cosa succede: «Non sono per niente serena e felice»

di Redazione web

Soleil Sorge sta attraverso un periodo no. L'ex gieffina si è confidata con i follower, rivelando sulle storie Instagram di non essere per niente serena e felice in questo momento. Nonostante la sfera professionale, decollata dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip, stia andando per il verso giusto, non è tutto oro ciò che luccica.

Le storie Instagram

Soleil Sorge ha risposto ad alcune domande poste dagli utenti. Tra queste, una chiedeva: «Sentirsi davvero sereni, felici è la cosa più importante e ci da pace. Lo sei Sole in questo tempo?». In tutta risposta la modella italiana naturalizzata americana ha espresso il suo punto di vista mettendosi a nudo: «È uno di quei momenti in cui non sono per niente serena né felice. Nonostante sia un momento molto bello lavorativamente purtroppo la vita decide sempre di sorprenderci con i pesi più pesanti in momenti impensabili», nonostante stia vivendo un periodo pieno di soddisfazione per quanto riguarda carriera professionale, non è così dal punto di vista emotivo e umano, ha spiegato l'ex gieffina.

«Ma lavoro ogni momento per la mia serenità. Cerco di esserlo ogni giorno, attraverso ogni scelta, consapevole del fatto che anche questo momento passerà, concentrandomi sul coraggio e soprattutto sul positivo. Quando la vita ci dà limoni, bisogna farci una limonata. La vera felicità deriva da una ricercata e praticata serenità. Questa si ottiene facendo le giuste scelte per il nostro benessere e azioni ogni giorno», ha poi chiosato Soleil, senza dare ulteriori spiegazioni sul suo stato d'animo. Ma il lavoro, ha spiegato, le dona equlibrio e felicità, quella gusta per ritornare sulla retta via.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Ottobre 2022, 09:18

