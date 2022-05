Soleil Sorge, il nuovo post sui social e i commenti di alcuni ex concorrenti e opinionisti del GFVip

Soleil Sorge raccoglie ancora una volta tutte le attenzioni dei suoi fan grazie ad un post su Instagram: ma 'Stasi' è riuscita anche a catalizzare i pensieri di alcuni suoi ex coinquilini e di un'opinionista del Grande Fratello Vip. Ecco i commenti comparsi sotto l'ultima sua fotografia. Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy, per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset; music: "Funday" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- Soleil Stasi, lo aveva fatto nella casa del GF VIP e ora quel sogno diventa realtà: cosa è successo

Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Maggio 2022, 08:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA