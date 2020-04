Soleil Sorgè, furia social contro Karina Cascella: «Scioccata dal comportamento. Tornasse a vendere tisane»

Continua la battaglia social di Soleil Sorgè. L’ex naufraga dell’Isola dei famosi, dove aveva incontrato l’ex fidanzato Jeremias Rodriguez, e che recentemente ha preso parte all’ultima edizione di Pechino Express in compagnia della mamma, ha avuto uno scontro con Elena Santarelli, mentre ora si è "dedicata" a Karina Cascella.

L’ex protagonista di “Uomini e donne” ed ex di Salvatore Angelucci aveva parlato di lei, sottolineando che non brillasse per acume, e Soleil ha detto la sua durante una diretta Instagram: “Credo che i social debbano essere utilizzati a scopo costruttivo, positivo e odio dare spazio a certe bassezze – ha spiegato - però ci sono cose che vanno oltre la volontà e sono sbagliati nel principio.



Sono scioccata dal comportamento di certe donne, che hanno carriera ed età superiora alla mia, che si abbassano a certi livelli per darmi addosso o semplicemente che parlano di me, quando io in realtà non ho mai detto o fatto nulla di sbagliato”.

Alla fine soleil affonda: “Sarebbe meglio se si attenesse a vendere tisane e a parlare di me solo quando richiesto da Barbara”, intendendo le sue partecipazioni alle trasmissioni di Barbara D’Urso.



Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Aprile 2020, 23:38

