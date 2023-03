Sofia Goggia e Massimo Giletti stanno insieme? La sciatrice spegne il gossip: «Non c'è niente»

di Redazione web

Sofia Goggia e Massimo Giletti stanno insieme? Da tempo si rincorrono rumors sulla loro presunta relazione dopo alcune dichiarazioni che i due avevano fatto. La Goggia aveva dichiarato di non essere pronta a una relazione pubblica, mentre Giletti aveva lasciato intendere qualcosa di sospetto in un'intervista a Belve.

I sospetti

Sofia, in un'intervista a Di Più aveva detto: «Non ho detto che sono single. Ho solo detto che in questo momento della mia vita farei fatica a gestire una relazione stabile». Quando poi si erano alimentati i rumors su una relazione tra lei e il giornalista di La7, la Fagnani, avendo Giletti in studio aveva chiesto: «Possiamo dire che è in pista?» e lui aveva risposto: «Mi faccia vivere dei giardini privati e coltivati» definendosi innamorato: «anche delle nevi e delle montagne».

La smentita

Insomma si credeva che i due stessero insieme ma la sciatrice ha smentito tutto: «Stiamo parlando del niente di niente» ha chiarito in un'intervista a Oggi a proposito proprio del presunto flirt, «Aggiungo una cosa: credo fermamente che quando una persona parla di te, non qualifica te ma definisce molto più sé stessa. Punto».

