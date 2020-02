Simone Inzaghi sarà di nuovo papà: la moglie Gaia Lucariello aspetta un bambino

Per Simone Inzaghi è davvero un momento magico sotto ogni punto di vista. Mentre la sua Lazio vola ed è in piena lotta per lo scudetto, anche la vita privata del tecnico biancoceleste vive un periodo davvero felice. Proprio oggi, la moglie Gaia Lucariello ha annunciato di essere in attesa di un bambino.

Leggi anche > Claudia, la moglie di Nainggolan e la lotta contro il cancro: «Ora mi godo le mie figlie, non potrò più averne»

L'annuncio è giunto su Instagram, dove la moglie di Simone Inzaghi ha pubblicato un video davvero emozionante. «Oggi 26 Febbraio il giorno in cui sono nata condivido con voi questo momento che per me e’ un raggio di luce di tre anni molto difficili... Non avere paura...», scrive Gaia Lucariello. Nel filmato si vedono il tecnico della Lazio e il figlio Lorenzo, il primo avuto da Gaia Lucariello, scoppiare dei palloncini e scoprire, all'interno, altri palloncini più piccoli di colore azzurro.

Simone Inzaghi ha anche un altro figlio, Tommaso, avuto da Alessia Marcuzzi. Ora è in attesa del terzo figlio, il secondo con Gaia Lucariello, e l'annuncio social ha conquistato tutti. Non solo i tifosi della Lazio, ci sono tantissimi vip a congratularsi con la coppia: da Alessia Marcuzzi a Sarah Felberbaum (moglie di Daniele De Rossi), passando per Jessica Melena (moglie di Ciro Immobile), Michela Quattrociocche e il marito Alberto Aquilani, Filippo Inzaghi, Debora Salvalaggio, Ousmane Dabo, Giorgia Rossi, Alessia Ventura, Manila Nazzaro, Francesco Panella, Arianna Mihajlovic, Cristina Buccino e Costanza Caracciolo.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Febbraio 2020, 16:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA