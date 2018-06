Simone Inzaghi, il matrimonio con Gaia Lucariello: grande festa in Toscana

Simone Inzaghi sposa la sua Gaia: testimoni il fratello Pippo e l'ex Alessia Marcuzzi​

da favola per: il tecnico dellae la sua compagna, dopo anni di fidanzamento, si sono sposati oggi in una tenuta da sogno a Montalcino (Siena). I due, che hanno un figlio di 5 anni, Lorenzo, alla fine hanno coronato il loro sogno d'amore con il fatidico sì, davanti a tanti amici della coppia.Non poteva certo mancare, l'ex con cui Simone Inzaghi ha mantenuto un rapporto speciale anche grazie al loro figlio, Tommaso, che oggi ha 17 anni. Al Castello Banfi, location del lieto evento, c'era ovviamente anche, fratello di Simone e attuale allenatore del Venezia, che però è dovuto rientrare un po' prima dal momento che la sua squadra domani è impegnata nella sfida dei playoff promozione contro il Perugia di un altro cuore biancoceleste come Alessandro Nesta. Alessia Marcuzzi e Filippo Inzaghi, infatti, erano idello sposo.Presenti anche ex compagni e calciatori della Lazio, come Giuliano Giannichedda, ma anche l'agente Matteo Materazzi, fratello di Marco. A organizzare le nozze è stata la wedding planner Silvia Slitti, moglie di un altro calciatore, Giampaolo Pazzini: la donna aveva gestito anche il matrimonio di altri calciatori, come Luca Toni e Andrea Belotti.