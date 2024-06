Simone Di Pasquale papà innamorato: «Quest'estate a lavoro con Gabriele, viaggerà con me e la mamma»

di Luca Uccello

Simone Di Paquale è un uomo felice. Un papà felice. A raccontarlo a Nuovo è Maria Di Stolfo, la mamma del piccolo Gabriele. «Ogni volta che lo guarda, Simone si scioglie. Nel nostro bambino vede me e di rifesso io vedo lui, il che fa crescere ogni giorno di più il nostro amore».

Poi tocca a lui aprire il suo cuore al settimanale di Cairo Editore: «Incrociare lo sguardo di mio fglio e prenderlo in braccio per la prima volta mi ha regalato una sensazione unica e straordinaria, mai provata in vita mia». Poi ancora: «Ogni volta che lo guardo mi prende il desiderio di riempirlo di baci. Gabriele ha un visino meraviglioso e una pelle profumatissima: è davvero stupendo!»

Per fortuna di Simone e Maria, Grabriele è un bambino bravo: «Di notte dorme e si fa sentire solo quando ha fame. È molto energico e fa cose che non so se siano normali per un bambino così piccolo.

E il lavoro? «Mi sono anche organizzato per riprendere quest’estate il mio lavoro senza però stare troppo a lungo lontano dalla mia famiglia. Maria e il nostro bambino viaggeranno con me: Gabriele ha già un piccolo trolley tutto per lui».

