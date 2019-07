Simone Coccia paparazzato con Lucia Bramieri: «Una cena insieme e un ballo lo chiamate tradimento?»

Venerdì 26 Luglio 2019, 13:58

viene avvistato ad una cena in compagnia di: a pizzicare i due sono stati i fotografi della rivista Spy, che parla anche di un presunto bacio passionale in auto tra i due. L'ex concorrente del Grande Fratello, da anni legato con la politica, nega però che ci sia stato un«Vedo che mi fate molta pubblicità e parlate di tradimento. Ma veramente una pizza, a Varese, in compagnia di venti persone, un ballo con lei davanti a tutti e un normalissimo saluto tra persone civili lo chiamate tradimento?» - si sfogain un video pubblicato su- «In tutto il locale c'erano almeno 100 persone, nessuno ha assistito ad un tradimento. A casa mia il tradimento è altro, forse avete le macchine fotografiche un po' appannate. Continuate a farmi pubblicità gratuita, vi ringrazio».Da tempoè legato sentimentalmente a, deputata abruzzese del Pd. Tra i due ci sono stati momenti di crisi, ma l'amore sembra resistere, anche dopo quanto accaduto durante l'edizione del Gf che ha permesso adi conoscere. Tra i due c'era stato prima il caso dello scambio di messaggi 'piccanti' prima ancora di iniziare l'avventura nel reality, e poi si è formata una grande amicizia nella Casa. Proprio questo rapporto molto speciale traha fatto nascere diverse indiscrezioni, ma il modello e personaggio televisivo sembra ancora felice con: i due, negli ultimi giorni, stanno vivendo insieme giorni di relax in vacanza.