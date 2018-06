Lunedì 18 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO – A settembretornerà in tv, dopo "Amici", per condurre la prima edizione vip del reality Mediaset “Temptation Island”, che tanto successo ha raccolto nella versione Nip.Nel mentre la conduttrice ha confessato di essere ricorsa ai “ri” e di aver smesso dopo aver pianto perché non si riconosceva più guardandosi in tv.Da allora niente più chirurgia estetica: “Io ho smesso – ha fatto sapere durante un’intervista a "Belve" su Nove - Soprattutto in faccia, adesso basta! (…) C’è stato un momento, due anni fa, quando sono andata ospite al “Maurizio Costanzo”. Quando mi sono guardata mi sono messa a piangere. Allora lì ho detto stop”.Smettere le ha restituito il suo volto e l’espressività: “Non lo rifarei, però allora andava bene. Ho sempre fatto le cose un po’ per ribellione – confessa Simona Ventura a "Belve" - In faccia sto recuperando la mia espressività, anche perché non devo fare la modella. Mi piace poter andare avanti, ho recuperato la mia espressività, anche perché voglio avere questa”.Un accenno anche all’Isola dei Famosi conduzione Marcuzzi e la sua: “Non lo so se è amata come me, però ci ha provato. Non è facile arrivare, succederebbe anche a me se sostituissi una collega i cui programmi le sono stati cucito addosso”.