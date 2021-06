Simona Ventura e i problemi di peso, con la pandemia mette su chili: «Si è rotta la bilancia»

Simona Ventura e i problemi con la bilancia e il Covid. Le limitazioni imposte per combattere il Covid 19 hanno reso più difficile l’attività sportiva e trasformato fatto diventare le persone dinamiche più sedentarie, e questo ha influenza il peso anche di Simona Ventura, che non si era resa conto del "fattaccio" per via della sua bilancia rotta.

La bilancia rotta in casa di Simona Ventura ha contribuito, insieme alla maggiore sedentarietà imposta dal Covid, a un silenzioso aumento del suo peso. Una volta che infatti la conduttrice ha colto la palla al balzo e si è pesata fuori casa, si è resa improvvisamente conto di aver messo su 7 chili: “Un giorno mi sono accorta dell’inghippo – ha raccontato la conduttrice in un’intervista a “Gente” - Mi sono così pesata altrove, mi è venuto un coccolone: avevo preso sette chili”. Resasi conto dell’accaduto in pochi mesi, con disciplina ferrea e sport, Simona Ventura, 56 anni, è tornata al suo peso forma di 64 chili.

Simona Ventura, vicino al matrimonio con fidanzato giornalista Giovanni Terzi, confessa che la tv la fa sembrare diversa: “Io ad esempio sembro più grossa di due taglie”.

