Simona Ventura e la presunta "separazione" di Francesco Totti e Ilary Blasi: «Vorrei dare qualche consiglio non richiesto»

di Danilo Barbagallo

La presunta fine della relazione fra Francesco Totti e Ilary Blasi ha fatto esplodere il gossip. Dall’uscita dell'indiscrezione, smentita seccamente dai diretti interessati, le notizie sul loro conto si sono moltiplicate esponenzialmente e sul caso, data la passata esperienza, è intervenuta anche Simona Ventura. Tempo fa infatti la conduttrice ha sofferto per il risalto dato dai mezzi di comunicazione al suo divorzio dall’ex marito Stefano Bettarini.

Simona Ventura (Instagram)

Simona Ventura e la "separazione" di Francesco Totti e Ilary Blasi

Simona Ventura interviene sul social sulla presunta separazione fra Francesco Totti e la moglie Ilary Blasi. Simona anni fa ha divorziato dal marito Stefano Bettarini e anche in quel caso le sue vicende sentimentali sono finite per diventare di dominio pubblico: «Leggendo (e sentendo) della ‘presunta‘ separazione tra @francescototti e @ilaryblasi – ha scritto la conduttrice nella didascalia di un post - vorrei dare qualche consiglio non richiesto, dovuto all’esperienza. La separazione è già di per se un lutto! È dolorosissima! Quella pubblica lo è anche di più. Ai miei tempi i social non c’erano e quindi direi che oggi i figli vengono ancora meno tutelati».

In momenti come questo bisogna diffidare da chi soffia sul fuoco: «Francesco e Ilary sono due persone perbene, che si sono amate per 20 anni. Sapranno sicuramente uscire da questa tempesta senza disunirsi, continuando a comunicare ed essere in sintonia anche se a volte sarebbe più facile cedere alle provocazioni ed andare in guerra. In momenti come questi è facile per persone ‘vicine‘, ‘amiche‘, di soffiare sul fuoco ed entrare come un coltello nel burro della vostra coppia... Non permettetelo!!».

Ilary Blasi e Francesco Totti (Foto: Ansa)

Simona Ventura è certa che i due, comunque andranno le cose, sapranno superare le difficoltà: «Nel mio piccolo vi abbraccio forte e vi auguro, dopo la tempesta, di ritrovare affetto e amicizia. Si può non essere più sposati ma si può (e si deve) essere buoni genitori! Buona fortuna».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Febbraio 2022, 17:05

