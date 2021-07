Simona Ventura sfoga la rabbia sui social per quello che sta accadendo in Sardegna in queste ore. Un incendio sta devastando intere aree dell'isola e in un post su Instagram la conduttrice si lancia contro chi ha provocato tutto questo. Una catastrofe ambientale, economica e sociale in una delle mete più belle e gettonate dell'estate.

«Vi dovete vergognare. Siete dei pezzenti , anoressici di rispetto e sentimenti. Orrendi piromani, che siate maledetti. Sardegna mia che ti hanno fatto», sono le parole comparse a corredo di scatti che mostrano le fiamme e un geotag che indica Porto Cervo.

La situazione in Sardegna è drammatica e ha richiesto l'intervento anche dall'estero. Si contano i danni e ci sono tantissimi sfollati. Simona Ventura ama trascorrere le sue vacanze in Sardegna e non nasconde il dolore per quello che sta accadendo in queste ore. Tutti sono in apprensione e sperano che le fiamme si spengano presto.

