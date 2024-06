Simona Ventura e Giovanni Terzi presto sposi, il dettaglio sull'invito al matrimonio: «Che cafonata»

Il grande giorno è ormai alle porte per la conduttrice televisiva Simona Ventura e il giornalista Giovanni Terzi: dopo sei anni di amore e complicità, si uniranno in matrimonio il prossimo 6 luglio. Per farlo si sono affidati alle sapienti mani del celebre wedding planner Enzo Miccio che, con il compito di orchestrare ogni dettaglio dell'evento, ha già promesso di far assistere ad una cerimonia da sogno.





Il brutto gesto degli invitati con le bomboniere: quelle foto ‘compromettenti’ dopo il matrimonio finiscono in rete

L'invito al matrimonio

La proposta di matrimonio era avvenuta in diretta TV durante l'ultima edizione di 'Ballando con le Stelle', ma c’è un nuovo dettaglio riguardante la partecipazione di nozze che è salito agli onori del gossip… I fortunati che hanno ricevuto l’invito per le nozze Ventura-Terzi, infatti, hanno notato qualcosa di assolutamente inaspettato. Non è solo il matrimonio di Simona Ventura in sé a far parlare, ma un particolare dettaglio sugli inviti è riuscito ad accendere il dibattito.

Photo Credits: Kikapress; music by Korben MKdB

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Giugno 2024, 09:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA