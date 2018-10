Mercoledì 17 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La storia d’amore fraè finita, come riportato da Leggo.it , ma loro tornano insieme per il bene della figlia, la piccola Caterina.Dopo un lungo fidanzmento durato quasi otto anni infatti la conduttrice di Temptation Island Vip e Gerò, figlio di Nicola Carraro, attuale marito di Mara Venier, hanno deciso di lasciarsi ma fra di loro i rapporti sono più che buoni.I due sono stati sorpresi da “Diva e donna” durante una cena in famiglia in un ristorante di Milano assieme alla figlia Caterina, 12 anni, che Simona ha prima avuto in affido quand’era piccola per poi adottarla. Sembra che Gerò vorrebbe tornare insieme alla sua ex questa cenetta in famiglia potrebbe essere una delle prime prove di riconquista…