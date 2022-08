Simona Ventura, che schianto al mare: corpo da urlo, il reel infiamma Instagram

di Federica Portoghese

Simona Ventura, 57 anni e non sentirli... "Super Simo" è uno schianto! Il suo fisico è ancora in ottima forma, e lo mostra fiera sui social. Si trova a Rimini per condurre "La Terrazza della Dolce Vita", il salotto culturale di incontri ideato e curato proprio da Simona Ventura e dal compagno, Giovanni Terzi, che si terrà sino al 10 agosto nel Giardino del Grand Hotel di Rimini.

Tra un impegno di lavoro e l'altro, la bella Simo, si gode un pò di mare. Eccola che, su Instagram, condivide un Reel in bikini sulle note dell'hit estiva, Tropicana, dei Boomdabash e Annalisa. Un cambio di costume da bagno, passando dall'intero a quello a due pezzi con le pailletes, sempre dello stesso colore: blu. Una rincorsa e poi una giravolta, la Ventura si esibisce in una simpatica sfilata, non manca certo il sorriso smagliante, fedele e immancabile "accessorio" della conduttrice. Insomma, Simona Ventura non delude mai e continua a regalare ai suoi fan divertenti momenti e un'immagine di sè giovane e attraente.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Agosto 2022, 18:56

