Simona Ventura, il figlio Niccolò Bettarini accoltellato: «Fai la mamma», commenti choc all'ultimo post su Instagram

di Simone Pierini

«Fai la mamma che é meglio......non giocare alla ragazzina alla tua età». «A Me sa di bufala ...guardate la sua ultima story ... una mamma che sa che suo figlio è stato accoltellato si mostra mentre muove le gambe a tempo di musica ? Io non credo proprio». Ci è voluto poco per scatenare i leoni da tastiera pronti all'opera di sciacallaggio contro, alle prese col dramma del figlioall'alba in discoteca aInsieme alla valanga messaggi di incoraggiamento e di cuori ricevuti dai suoi follower, sono spuntati idi alcuni utenti che colpevolizzano la presentatrice tv di pensare di più ai social network rispetto alle sorti del figlio. Il motivo sarebbero le Instagram Stories pubblicate ieri sera fino a poche ora fa. L'ultima mentre sale a bordo di un aereo.Proprio il viaggio e l'orario è il motivo per cui la Ventura non poteva essere a conoscenza di quanto successo al figlio. Del fatto che si trattasse proprio di Niccolò è una notizia emerse qualche ora fa, l'accoltellamento è avvenuto all'alba. A volte ci si dimentica che le star dello spettacolo sono anche mamme e come tutte soffrono per la sorte dei figli. Scatenare le proprie ire per una storia di Instagram è descrivibile solo come l'ultima e assurda follia del web.