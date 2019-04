Simona Ventura, compleanno in famiglia: festa col fidanzato Giulio Terzi e ai figli Niccolò, Giacomo e Caterina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grande festa per i 54 anni di. La conduttrice ha spento le candeline e festeggiato ilassieme alla sorella, ai suoi figli e al nuovo fidanzato,La conduttrice, che recentemente ha ritrovato l’amore assieme al giornalista, ha postato dal suo account instagram uno scatto che la vede assieme al compagno e ai figli Niccolò, Giacomo e Caterina, accomagnato dalla didascalia: “Questo compleanno è stato speciale! UNITI, INSIEME! Non avrei potuto desiderare di meglio. “Il migliore compleanno della nostra vita!” Cit. @renatozer0 ☺️ Grazie per l’affetto che ci dimostrate ogni giorno ♥️ #love #happybirthdaytome”.Non sono mancate le dediche dei figli, ed esempio quella del figlio Niccolò ripostato dalla mamma: “Auguri regina mia ti sono stato, e ti sarò sempre vicino. Ti voglio bene. Non posso dirti altro che grazie… per tutto… sono fortunato ad avere una mamma come te”.