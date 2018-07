Domenica 22 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

hanno fatto. La conduttrice e il direttore di Chi hanno sotterrato l'ascia di guerra, e a confermarlo sono proprio i diretti interessati attraverso una foto su Instagram che lascia pochi dubbi. SuperSimo ha pubblicato uno scatto che la ritrae con Signorini a Rimini: entrambi sorridenti e abbronzati si abbracciano come veri amici. «Negli anni ne abbiamo viste tante. Tante polemiche e risentimenti sono passati su e tra di noi, ma siamo ancora qui più forti di prima! Alfonso Signorini grazie», ha scritto la Ventura, e la replica non si è fatta attendere: «Tra noi due niente e nessuno. Passano e non lasciano il segno. Avanti tutta».I dissapori del passato sembrano definitivamente sotterrati, anche se i fan de L'Isola dei Famosi non possono dimenticare le liti tra i due. Il direttore di Chi non ha risparmiato parole di fuoco alla Ventura quando, nel 2016, le disse senza giri di parole di aver accettato la conduzione solo per rilanciare una carriera ormai dalla parte discendente della parabola, più interessata al lauto compenso che ad altro. E sempre in quella edizione la ventura lo chiamò "strumento del dolore", poiché dalle pagine del suo settimanale Signorini diede voce a Stefano Bettarini amareggiato per il rinfraziamento fatto dalla ex moglie all'attuale compagno Gerò Carraro per essersi preso cura dei figli durante la sua assenza per l'Isola.Tutto dimenticato? Staremo a vedere.