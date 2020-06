Simona Izzo, incidente a Capri: «Vado in giro con una stampella». Ecco cosa le è successo

Incidente e paura per Simona Izzo, a Capri in vacanza col marito Ricky Tognazzi: l'attrice e produttrice ha raccontato alla trasmissione 'C'è tempo per...', nuovo contenitore estivo in onda su RaiUno condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini, il suo inconveniente che per fortuna non ha avuto esiti gravi ma solo un po' di spavento.



Simona si trovava in vacanza in barca col marito quando è caduta in acqua «come un pesce», ha raccontato lei stessa. Un episodio conclusosi senza nulla di grave per l'attrice romana: «Sto bene -ha detto Simona- ma mi muovo con una stampella». Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Giugno 2020, 17:06

