Silvio Berlusconi, compleanno in famiglia ma senza Francesca Pascale: è rottura con i figli

Lunedì 30 Settembre 2019, 12:17

Ieri ha compiuto 83 anni e ha festeggiato nella sua villa di Arcore con figli e nipoti. Al pranzo mancavaLa sua assenza è sembrata un'ulteriore conferma alle voci sulla fine della loro relazione, ma la compagna del Cavaliere da quasi dieci anni avrebbe preferito una cena intima sabato sera aSembra che non ci fosse neanche al matrimonio della figlia dicelebrato a inizio settembre.Il rapporto tra la Pascale, 34 anni da poco compiuti, e la famiglia dell'ex presidente del Consiglio non è mai stato idilliaco. Non andrebbe d'accordo cone a infastidire le persone vicine a Berlusconi sarebbero i suoi tentativi di intromettersi nella politica e nella vita del partito dSi racconta anche che l'ex premier sia in conflitto: Berlusconi da una parte vorrebbe fare delle scelte e apportare cambiamenti; dall'altra vorrebbe aspettare che sia il nuovo governo giallo-rosso a cadere e a determinare una svolta.Secondo il retroscena pubblicato da Il Messaggero, la Pascale avrebbe scelto una festa romantica a due. Nessun incontro imbarazzante e nessuna reunion con tutta la famiglia. Lo scopo sarebbe quello di evitare ulteriori tensioni legate al clima politico.