Silvio Berlusconi chiama Fedez e Chiara Ferragni per congratularsi all'indomani della consegna dell'Ambrogino d'oro. Il Cavaliere pubblica sui suoi profili social uno screenshot della videochiamata con la coppia. Marito e moglie sono vicini e sorridono per questi complimenti d'eccezione. Hanno ricevuto l'Ambrogino d'Oro al Comune di Milano dalle mani del sindaco Giuseppe Sala per il loro impegno durante la prima ondata della pandemia.

La scorsa primavera Fedez e Chiara hanno avviato una raccolta fondi sul web per incrementare i posti in terapia intensiva al San Raffaele di Milano. Chi ha scelto di premiarli ha dato la motivazione che hanno saputo usare la notorietà per aiutare. «Mi sono complimentato con la dottoressa Chiara Ferragni e con Federico “Fedez” Lucia per l’Ambrogino d’oro, massimo riconoscimento che viene tributato a chi illustra Milano, la mia città. È motivo di orgoglio sapere che sia andato a due ragazzi, due trentenni di successo che si sono impegnati con generosità durante l’emergenza Covid. Bravi!», si legge sulla pagina di Silvio Berlusconi.







L'Ambrogino D'Oro è la più alta onorificenza che si può ottenere nella città di Milano e che viene consegnata in occasione della festa del patrono Sant'Ambrogio il 7 dicembre. L'anno scorso anche Leggo ha ricevuto il premio tanto ambito.

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Dicembre 2020, 19:50

