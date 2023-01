Silvio Berlusconi allarga la famiglia: «Abbiamo appena accolto Drago e Lupo». Chi sono i nuovi arrivati

di Redazione Web

Silvio Berlusconi ha accolto in famiglia due nuovi amici a quattro zampe. Il presidente di Forza Italia con una Instagram stories ha annunciato ai follower di aver allargato la famiglia: ora i cagnolini in casa Berlusconi si contano sulle dita di una mano. «Peter, Chou Chou, Dudu già li conoscete», scrive Berlusconi, «abbiamo appena accolto in famiglia Drago e Lupo».

Drago e Lupo, i nuovi amici a quattro zampe

Berlusconi ha annunciato che i due nuovi arrivati sono i più piccoli della famiglia, ormai allargata: «Drago e Lupo, i più piccolini! Quanta gioia regalano i nostri amici a quattro zampe! Buona domenica a tutti!». scrive il presidente di Forza Italia a corredo di uno scatto che lo ritrae sul divano di casa, felice e sorridente, mentre si gode la dolce compagnia dei suoi cinque cagnolini.

