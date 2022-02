Silvio Berlusconi e il bacio con Ettore Quinto, il quattordicesimo nipote del Cavaliere

Reunion familiare in casa Berlusconi. A tre mesi dalla nascita di Ettore Quinto, il quintogenito di Barbara Berlusconi, la figlia del Cavaliere presenta a tutta la famiglia (allargata) l'ultimo arrivato. Complice il Covid e le condizioni di salute dell'ex presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi non ha avuto modo di trascorrere molto tempo con il neonato come invece avrebbe voluto. Per fortuna ci ha pensato la figlia Barbara ha organizzare un incontro con i nonni, per festeggiare «tre mesi di puro amore e gioia».

Come mostra l'ultimo carosello di foto in bianco e nero pubblicato sul profilo Instagram della dirigente di Fininvest, Barbara Berlusconi ha voluto presentare ufficialmente il piccolo a tutta la famiglia. Nel primo scatto il piccolo viene immortalato da solo nel lettone dei genitori mentre dorme, poi accanto alla madre e di seguito al padre, l'imprenditore Lorenzo Guerrieri. Scorrendo l'album compare poi una foto con la nonna Veronica Lario mentre lo tiene in braccio con aria fiera.

Nella serie di scatti fa capolino anche Silvio Berlusconi che, seduto sul divano, tiene delicatamente il suo quattordicesimo nipote fra le braccia mentre lo bacia sulla fronte. Un'immagine molto tenera e affettuosa che ha fatto salire alle stelle l'indice di gradimento dell'album. L'ex patron del Milan infatti non è solito pubblicare foto private della sua famiglia e in questo è davvero un uomo d'altri tempi.

Tra le foto ricordo scattate insieme al piccolo Ettore Quinto compare anche il nonno Franco Guerrieri e gli altri nipoti Francesco Amos, nato nel 2018, e Leone, nato nel 2016, entrambi figli di Barbara Berlusconi e Lorenzo, e Alessandro (2007) ed Edoardo (2009), frutto della relazione con l’ex compagno Giorgio Valaguzza.

