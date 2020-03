Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi, quarantena con i figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina a Portofino

Con l’emergenza coronavirus in corso Mediaset ha deciso di chiudere temporaneamente diversi programmi in palinsesto tra cui “Verissimo”, programma condotto con ottimo ascolti da Silvia Toffanin. La sospensione delle trasmissioni però le dà modo di trascorre il tempo col compagno Pier Silvio Berlusconi e i figli.

La conduttrice infatti è stata fotografata da “Nuovo” a Portofino mentre trascorre il tempo in famiglia: lei e il papà coccolano la secondogenita, la piccola Sofia Valentina, mentre il grande di casa, Lorenzo Mattia, li segue con la sua minimoto. Gli scatti risalgono probabilmente a prima del decreto che impone le attuali ristrettezze, ma comunque sembra che la Toffanin e Berlusconi abbiamo scelto la riviera Ligure come luogo per trascorrere la quarantena assieme ai figli.



La sospensione in tv per Silvia potrebbe non durare troppo. Verissimo infatti potrebbe tornare in onda dal 21 marzo, sempre alle 16 su Canele5, con una sorta di momenti “best of”, scelti tra le numerose interviste dalla Toffanin e dagli autori del programma.

