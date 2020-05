Silvia Provvedi quasi mamma, tra due settimana nasce Nicole: «La mia gravidanza durante l’emergenza coronavirus»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Maggio 2020, 23:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

fra poco più di due settimane diventeràdi Nicole, la sua primogenita e renderà papà il compagno Giorgio De Stefano. Silvia ha affrontato l’ultimo periodo della gravidanza in coincidenza con l’emergenza coronavirus ma, piccola paura generalizzata a parte, si è comunque organizzata per il grande evento.Silvia si è preparata grazie alla tecnologia: “Ho dovuto tirare fuori tutta la mia forza – ha raccontato in un’intervista a “Chi” - Ho seguito il corso preparto online con un'ostetrica. I corsi nelle strutture erano tutti bloccati, naturalmente. Così ho trovato questa soluzione gratuita. Ho fatto il corso di primo soccorso pediatrico, sempre online, sempre gratuitamente, e poi mi sono accordata con gli esperti della Swiss Stem Cells Biotech, struttura svizzera tra le migliori al mondo, per affidare le cellule staminali del cordone ombelicale. E infine mi sono anche un poco divertita, tra corsi fitness per donne in dolce attesa e lezioni di cucina”.E naturalmente ha avuto la compagnia a distanza della sorella gemella: “Beh, poi ho passato ore e ore al telefono con mia sorella Giulia, dato che a causa della quarantena, eravamo separate”.Dopo la figlia sono pronti per le nozze: “Sì, è nei nostri programmi. Lo vogliamo. Ma la situazione che stiamo vivendo a causa del covid-19 ci mette nelle condizioni di dover aspettare. E noi aspettiamo. Io già immagino la scena: Nicole, in braccio a mia sorella gemella Giulia, che porta le fedi. Bellissimo”.