Il giallo su, nome in codice del nuovo fidanzato dinel post Fabrizio Corona, ha imperato durante il Grande Fratello Vip, in cui lui aveva organizzato un passaggio aereo sulla casa per lanciare un messaggio d’amore alla sua bella. Il mistero è stato risolto dato che Malefix altri non sarebbe cheCondello Sibio, ora, figlio del boss Paolo De Stefano, ucciso nel 1985,.“La famiglia di Archi, quartiere di Reggio Calabria – spiega il “Corriere della Sera” - a Milano ha sempre avuto una seconda casa grazie al rapporto (anche familiare) con il sanguinario boss Franco Coco Trovato. A guidare la santa alleanza tra mafia, politica, imprenditoria e logge massoniche, il boss Paolo De Stefano che sarà ucciso nell’85 dopo aver cercato di far saltare in aria il nemico Antonio Imerti, detto Nano Feroce. E per vendicare la morte di don Paolino, esplose una guerra di ‘ndrangheta da 700 morti in tutta Italia”.Il ragazzo, che all’anagrafe risulta come Giorgio Condello Sibio, cognome della madre, ma ha deciso di tornare a quello di famiglia, appunto De Stefano. Giorgio lavora nel ristorante “Oro” dei bastioni di Porta Volta, locale molto amato dal mondo dei vip.