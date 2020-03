Silvia Provvedi futura mamma, il selfie allo specchio incinta col pancione: «#andràtuttobene!»

Silvia Provvedi, ex di Fabrizio Corona e facente parte del suo musicale de “Le Donatella” assieme alla sorella Giulia con cui ha partecipato a reality show come l’Isola dei Famosi e il Grande Fratello vip, è incinta del nuovo fidanzato, Giorgio De Stefano.

Silvia sta trascorrendo la quarantena per l’emergenza coronavirus a casa, col fidanzato ma senza l’inseparabile (stavolta si però) sorella, e dal su account Instagram ha postato uno scatto che la vede col pancione da futura mamma di fronte allo specchio, seguita dalla didascalia: #andratuttobene.



La Provvedi, in una recente intervista aveva parlato della sua gravidanza e del sesso del futuro lieto arrivo in casa: “A giugno diventerò mamma per la felicità di tutta la mia famiglia e del mio compagno. Questo bambino non l'abbiamo cercato, ma è arrivato perché è il frutto di un grande amore. Il nome? Stiamo discutendo su questo. Al momento i nomi in pole position sono due: se sarà maschio Andrea, se sarà femmina Benedetta”.



