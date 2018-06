Silvia Provvedi e la sorella Giulia trafelate senza cavaliere: partenza in auto con le super valigie

Lunedì 4 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO – Viaggio in vista pere la sorella, duo musicale de “Le Donatella”. La fidanzata (o ex, non è dato saperlo) di Fabrizio Corona e la gemella infatti sono state sorprese mentre, senza nessun aiuto, caricano delle grosse valigie all’interno della loro auto.Le due, come dimostrano le foto pubblicate da “Nuovo” fanno fatica ma riescono nell’impresa, non senza essersi accorte della presenza del paparazzo.Questo per le sorelle dovrebbe essere un viaggio di lavoro, dato che dalle ultime notizie sembra che Silvia sia tornata a casa del suo ex dopo la breve fuga “di riflessione” dalla mamma.