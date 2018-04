Silvia Mazzieri, relax a Sorrento per la bella di «Braccialetti rossi»

Mercoledì 25 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

SORRENTO - Pur di regalarsi una giornata in, ha affrontato l'estenuante viaggio in un treno della Circumvesuviana strapieno di turisti e con gli immancabili suonatori ambulanti., l'attrice toscana protagonista di serie televisive di successo come "Braccialetti rossi", "Il paradiso delle signore" e "La strada di casa", ha scelto Sorrento per trascorrere la festa del 25 aprile.La presenza dell'ex reginetta di bellezza, che nel 2010 partecipò a Miss Italia piazzandosi tra le prime sei e conquistando la fascia di, non è passata di certo inosservata. È bastato poco, infatti, perché le fan la riconoscessero all'ingresso della villa comunale, a pochi passi dal chiostro di San Francesco. E la Mazzieri, nota per la sua simpatia oltre che per la bellezza e la sensualità, non si è sottratta ai selfie di rito, postando persino un breve video su Instagram in cui appare sorridente e divertita tra le ammiratrici sorrentine.Per il resto, la 25enne attrice toscana ha approfittato del sole e del caldo che hanno accompagnato il 25 aprile per concedersi una full-immersion nelle bellezze di Sorrento: la passeggiata lungo Corso Italia, riaperto da poche settimane al transito pedonale dopo mesi di lavori, una capatina a piazza della Vittoria, con la foto sul belvedere con vista sul golfo di Napoli e a breve distanza dall'hotel Tramontano, poi il pranzo a base di pesce in uno stabilimento balneare di Marina Piccola e, infine, un gelato a pochi passi dal porto. Momenti di spensieratezza, immortalati dallo smartphone e pubblicati su Instagram, che hanno fatto immediatamente il pieno di "like".