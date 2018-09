Silvia Corrias replica a Eva Henger: «Non cerco visibilità, non doveva parlare con mio padre»

Silvia Corrias, tensione a Pomeriggio 5: «Eva Henger e il suo passato? Non ho mai fatto il suo nome»

Non si placa la polemica sollevata dadopo cheha pubblicato un post su Instagram alludendo al passato della madre di qualcuno. La modella Corrias, ex moglie del fidanzato di Mercedesz Henger ed ex tronista di "Lucas Peracchi, torna negli studi diper replicare alle accuse di cercare soltanto visibilità.La famiglia Henger è convinta che non appena la ragazza ha scoperto che il suo ex stava cancellando un tatuaggio fatto insieme a lei, non abbia potuto fare a meno di scrivere questo post: «Invece di forzarlo a cancellare il passato sulla sua pelle, preoccupati di far cancellare il passato di tua madre. Quello è indelebile però!». La Corrias ribadisce che nel suo sfogo su Instagram non era stato fatto in alcun modo il loro nome.Ospite in studio, un altro opinionista aveva fatto presente di essere venuto a conoscenza che proprio negli scorsi giorni Silvia si sarebbe presentata in una nota agenzia per intraprendere un nuovo lavoro nel mondo televisivo. Notizia che ha avvalorato l'ipotesi di Eva circa il desiderio di notorietà. Nella nuova puntata di "Pomeriggio 5" la modella ha dichiarato che il lavoro non le è mai mancato e che non ha gradito chemarito di Eva Henger, abbia contattato suo padre: «Non sono minorenne, non ha senso».Eva Henger aveva spiegato così l'incontro con il padre della Corrias: «Mio marito ha scritto al signor Antonio, il padre di Silvia. È stato molto gentile, ha subito fatto togliere il post alla figlia. Antonio è stato carinissimo, non capisco perché la figlia continui a dire che non è vero nulla. Se non era vero nulla doveva smentire tutto subito, quando la notizia è trapelata sul web. Tra Lucas e Silvia è finita da oltre un anno e lui ha avuto altre relazioni prima di Mercedesz. Ma in questo caso lei non ha fatto storie, perché non erano famose».