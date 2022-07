Sharon Stone, super topless a 64 anni: «Imperfetta con gratitudine»

Sharon Stone ha fatto pace con il proprio corpo e ora nemmeno il topless la spaventa più. Adesso che è finalmente in vacanza, l'attrice di «Basic Instinct» sprigiona energia da tutti i pori, come rivela un'inquadratura inedita sotto il caldo sole estivo.

Sharon Stone in topless: «Imperfetta con gratitudine»

A 64 anni l'ex modella non teme più il giudizio altrui, tantomeno il trascorrere del tempo. Da vera diva qual è, Sharon Stone regala ai suoi follower uno scatto generoso con slip verde animalier, mentre un asciugamano appoggiato sulle spalle svela l'incavo dei seni, lasciando ben poco all'immaginazione.

Mentre alcune collane d'oro si adagiano morbidamente sulla pelle, l'attrice alza la testa al cielo e scoppia a ridere in una posa così naturale da rendere contagiosa la sua allegria. L'inquadratura dal basso mostra il corpo dell'attrice in tutto il suo splendore e nelle sue (piccole) imperfezioni di cui Sharon è grata e orgogliosa. «Imperfetta con gratitudine, in un giorno perfetto» scrive accanto alla foto sui social. Mentre sorride al mondo e abbraccia con gioia la vita.

