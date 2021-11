Dramma per Sharon Stone, la mamma ha avuto un altro ictus. «Pregate per lei»

Sharon Stone è senza pace. La madre dell'attrice, Dorothy Marie, ha avuto un secondo grave ictus a 88 anni (dopo il primo di diversi anni fa) di cui ha raccontato lei sui social: «Dite una preghiera per Dorothy Marie Stone, mia mamma, che oggi è stata colpita da un altro grave ictus», ha scritto su Instagram. Un'altra tragedia per una famiglia che sembra non riuscire a uscire da un lungo incubo. Ad agosto la scomparsa prematura del nipotino River William, che non aveva neanche un anno e che Sharon Stone aveva ricordato con un video sui social.

Sharon Stone: «Pregate per mia mamma»

L'attrice star di Basic Instinct ha chiesto così aiuto ai suoi follower e il post in poche ore ha superato i 100.000 like e quasi 14.000 commenti tra cui quelli di diversi colleghi e personaggi dello star system di Hollywood ma non solo.

La maledizione in famiglia

In passato sia la mamma di Sharon Stone che la nonna avevano avute entrambe un ictus, così come la stessa attrice nel 2001 che è stata vittima di emorragia cerebrale e ictus. Così l'attrice è diventata una delle prime testimonial delle campagne legate alle legate all'invecchiamento cerebrale, che ha raccontato anche nella sua biografia «The Beauty of Living Twice».

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Novembre 2021, 18:37

