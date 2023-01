Shakira e la super frecciatina all'ex Piquet in una canzone: «Io una Ferrari lei una Twingo»

La fine della storia tra Shakira e Piquet ha lasciato un grande dolore alla cantante. Il motivo della loro separazione starebbe nei tradimenti di lui, che sembra ora abbia una relazione stabile con quella che è stata l'ex amante. La cantante ha sempre taciuto sull'argomento, parlando solo una volta in un'intervista confermando il grande dolore provato per aver distrutto la famiglia.

La canzone con la frecciatina

Quando però è uscito il suo singolo Monotonia ha parlato del dolore per la fine della storia con Piquet. Ora però è tornata con una nuova canzone dove i toni sono ben diversi e la Shakira addolorata si è trasformata in una Shakira arrabbiata. Il pezzo in questo caso non parla del suo cuore spezzato, ma sembra più una lunga frecciatina di 3 minuti e mezzo. In questo singolo Shakira asfalta Piquè e poi gli dice che ha scambiato una Ferrari con una Twingo, un Rolex con un Casio, riferendosi alla nuova compagna.

Come Ilary e Totti

La storia tra Shakira e Piquet ricorda molto quella tra Totti e Ilary, il riferimento ai Rolex in più ha scatenato il web proprio per il riferimento al Rolex gate per cui la coppia italiana starebbe ancora in causa.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Gennaio 2023, 12:24

