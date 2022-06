Shakira e Gerard Piqué, divorzio in vista? «Lui l'ha tradita ed è andato a vivere da solo»

Shakira sarebbe stata tradita dal compagno Gerard Piqué. I due sono sempre stati visti come una coppia modello, ma in realtà non è tutto oro quello che luccica. Che come tutte le coppie litigassero lo aveva detto la stessa Shakira in una recente intervista, ma pare però che il calciatore sia andato oltre la linea e abbia tradito la cantante, madre dei loro due figli.

«Litighiamo perché io sono sempre in ritardo mentre lui è puntuale, molto rigido. Molte discussioni ci sono anche perché sono sempre al lavoro. Ho sempre lavorato. Sabato, domenica o lunedì per me fa lo stesso. Ho perso completamente la nozione del tempo», aveva dichiarato Shakira elogiando il suo compagno non solo come uomo e padre ma anche come giocatore e professionista.

Tutta questa bontà sembra essere sparita dopo che la cantante avrebbe scoperto il tradimento di Piquet, come riporta El Periodico. Secondo il giornale il calciatore sarebbe persino andato a vivere da solo in un suo vecchio appartamento dopo essere stato cacciato di casa dalla moglie. Pare che Shakira lo abbia sorpreso con un'altra e che non abbia alcuna intenzione di perdonare il tradimento, motivo per cui i due sarebbero prossimi alla separazione. Tuttavia sono molti i fan che sperano che la coppia possa superare anche questa difficoltà, ma per ora sembrano essere molto lontani da una riconciliazione.

