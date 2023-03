Shakira parla per la prima volta in Tv del tradimento di Piqué. «Dopo la separazione è stata dura. La mia canzone? Un inno per tante donne»

di Redazione Web

Shakira, ospite del "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" ha parlato per la prima volta in Tv della rottura con Piqué, il calciatore con il quale ha avuto due figli e vissuto per dodici anni insieme. La cantante non ha mai nascosto che la rottura da Piquè è stata per lei un immenso dolore: «Dopo la separazione è stata dura», ha infatti sottolineato Shakira durante l'intervista al talk show americano.

Shakira, Piqué e Clara Chia verso il matrimonio: «Vogliono una cerimonia intima solo con la famiglia»

Renzi come Shakira: «Il Pd aveva me e Calenda ora Speranza. Hanno scambiato una Ferrari con una Twingo»

Shakira: «I donne nno per tante

La celebre revenge-song Bzrp Music Sessions, Vol. 53 che porta la firma del produttore discografico argentino Bizarrap, è stata un immediato successo. La cantante colombiana ha sottolineato di aver inizialmente scritto il brano per se stessa. «Ho avuto un anno molto difficile dopo la mia separazione - dice Shakira - e scrivere questa canzone è stato molto importante per me. È stato un modo salutare per incanalare le mie emozioni».

La canzone: una sorta di inno per le donne

Il successo e l'accoglienza incredibile del brano le hanno fatto comprendere come le storie di molte donne siano legate indissolubilmente e accomunate da un medesimo vissuto. «Sento che dopo aver pubblicato questa canzone ho una sorellanza di donne che vivono ciò che ho vissuto io - ha spiegato ancora la cantante -, che pensano come penso io e che si sentono come mi sento io».

Poi, Shakira ha aggiunto: «Ho scritto questa canzone per me, ma l'ho pensata per tante donne con lo scopo di dare una voce che le rappresentasse».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Marzo 2023, 16:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA