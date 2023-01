Shakira è un lontano ricordo: Piquè mette a tacere il gossip con la prima foto social con Clara

Dopo tanto parlare, Gerard Piquè zittisce il gossip. Sul profilo Instagram dell'ex Barcellona spunta una foto che sancisce l'addio definitivo alla ex compagna, Shakira, e allontana le voci del presunto tradimento alla nuova fiamma Clara Chia Marti. La prima foto insieme sui social ufficializza la loro relazione e mette a tacere i rumors relativi a una possibile crisi tra i due.

Polverone mediatico

Dopo i battibecchi a distanza, Piquè sfodera l'arma dei social network per voltare pagina definitivamente. L'ex difensore del Barcellora reagisce così al polverone mediatico scatenato dalla canzone «vendetta» della popstar colombiana. Music Session #53 ha cavalcato l'onda del gossip per diventare un successo di livello planetario, ma per Piquè è arrivato il momento di passare oltre. Nel brano, in compagnia del dj Bizarrap, Shakira lancia frecciatine al vetriolo nei confronti del suo ex compagno e alla sua nuova fiamma. E la scia di polemiche ha riempito le pagine del gossip (e non solo) di tutto il mondo. Tanto da portare a ipotizzare che l'ex calciatore avesse già tradito la sua nuova compagna con Julia Puig Gali, la sua avvocatessa divorzista di 25 anni. Voci che, evidentemente, non sono piaciute a Piquè che è subito corso ai ripari con una smentita social.

Stop alle illazioni

Dopo i vari tormentoni e meme del web legati ai vari Casio - Rolex e Twingo - Ferrari, Gerard Piquè ha voluto dire basta alle illazioni e dicerie sul suo conto. La storia con Shakira è naufragata nel peggior modo possibile. Un tradimento che la popstar colombiana non ha apprezzato minimamente e che ha portato la cantante a produrre una revenge song nei confronti dell'ex compagno e padre dei suoi due figli (Milan e Sasha), ma la cosa è andata troppo oltre. Entrambi hanno tratto benefici dall'uscita della canzone con una popolarità mai così elevata negli ultimi anni. Ma le voci di un presunto tradimento alla nuova fidanzata hanno spinto l'ex calciatore a porre la parola fine a un qualcosa che stava diventando incontrollabile. E così ecco la foto che ritrae i due insieme, felici e sorridenti, lontani anni luce dalle voci di una crisi scoppiata già dopo pochi mesi.

La fine del gossip?

Shakira e Piqué hanno annunciato la loro rottura all'inizio di un'estate nera dal punto di vista delle relazioni tra celebrità. Il matrimonio tra i due non era mai arrivato. «Non voglio che mi veda come sua moglie, ma piuttosto come la sua ragazza. È come quel frutto proibito, preferisco tenerlo attento e pensare che tutto è possibile a seconda del suo comportamento», aveva dichiarato più di una volta la colombiana. E così è stato. La loro separazione sarebbe stata la conseguenza di continui tradimenti di lui, l'ultimo dei quali con la giovane studentessa con cui il calciatore è ancora attualmente fidanzato. Un «modus operandi», quello dello spagnolo, che ha portato molti giornalisti spagnoli a ipotizzare che Piquè avesse già tradito Clara Chia Marti con la giovane e sexy avvocatessa divorzista. Voce subito smentita dall'e calciatore che difficilmente, però, riuscirà a spegnere i riflettori sulla sua relazione... Tutti restano in attesa di un altro capitolo della telenovela, sicuri che non mancheranno altri colpi di scena.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Gennaio 2023, 10:56

